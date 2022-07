Lecce, anche oggi doppia seduta di allenamento agli ordini di Baroni: ora riposo

Il Lecce anche oggi ha proseguito con il decimo giorno di allenamento caratterizzato da una doppia seduta agli ordini di Baroni. Ora turno di riposo.

IL COMUNICATO – “Il decimo giorno di preparazione pre-campionato a Folgaria è proseguito per i giallorossi con una doppia seduta d’allenamento. Al mattino lavoro di scarico e atletico in palestra e in piscina. Nel pomeriggio allenamento, a gruppi, atletico e tattico sul campo. Per domani il tecnico Baroni ha concesso un giorno di riposo fissando la ripresa degli allenamenti per martedì mattina sempre presso il centro Marzari di Folgaria”.

Fonte: uslecce.it