Lautaro Martinez vince la sfida a distanza con Vlahovic in Inter-Juventus – CdS

L’Inter vince meritatamente il Derby d’Italia e anche lo scontro diretto in campionato. Anche Lautaro Martinez vince la partita nella partita, cioè quella a distanza contro un Dusan Vlahovic spento e visibilmente irritato. Della sfida tra i due bomber ne ha parlato questa mattina il Corriere dello Sport.

SFIDA NELLA SFIDA – L’Inter e la Juventus, nel big match di ieri sera, si sono affidati totalmente alle loro due stelle. Stiamo parlando di Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. L’argentino, già nel primo tempo, ha provato a rendersi pericoloso, mentre nel secondo tempo ha provato a inquadrare la porta facendosi intercettare da un super Szczesny. Allo stesso tempo però, ha lavorato per la squadra, beneficiando Marcus Thuram che ha dato il via all’azione dell’autogol di Gatti. Lautaro Martinez è rimasto in campo per tutti i novanta minuti più recupero, dando tutta l’energia alla causa tricolore. Come spiega il Corriere dello Sport, adesso l’argentino vede lo scudetto: il secondo in assoluto, il primo con la fascia da capitano. Ad avere la peggio invece è stato Dusan Vlahovic, non solo per il risultato finale.

AVVERSARI – In una gara sporca, la Juventus è stata in grado di inquadrare lo specchio della porta interista una sola volta volta. A Vlahovic la possibilità di indirizzare il match, in quel momento ancora sullo 0-0. Da quel momento in poi solo tanto riposo per Yann Sommer. Con un cartellino giallo incassato dopo appena venti minuti, il serbo non è riuscito a sfruttare la palla innescata da McKennie. Poco prima del duplice fischio la doccia fredda per la Juventus. Gatti sbaglia tutto e mette la palla nella rete di Szczesny.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno