FOTO – Inter-Juventus, anche Cuadrado gode: «Complimenti raga!»

L’unico assente in Inter-Juventus era Juan Cuadrado, ancora fermo per il problema al tendine dopo l’operazione. Ma anche da casa l’esterno nerazzurro ha esultato per la vittoria contro la sua ex squadra.

GRANDE VITTORIA – La vittoria dell’Inter 1-0 contro la Juventus fa piacere anche a Juan Cuadrado, nonostante gli anni passati in bianconero. L’esterno colombiano, fermo per infortunio, dopo aver esultato per la vittoria, ha festeggiato sui social: «Complimenti ragaaaa!». Di seguito il post pubblicato sui social.