VIDEO – Inter-Juventus 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Juventus, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CORTO MUSO RESO – Inter-Juventus 1-0 nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. L’Inter usa le armi classiche di Massimiliano Allegri per stenderlo e andare a +4 con una partita da recuperare. Il derby d’Italia fra prima e seconda comincia fortissimo, con cross di Marcus Thuram per Henrikh Mkhitaryan anticipato da un grande intervento di Federico Gatti. C’è una sola squadra in campo, al 25′ spettacolare apertura di Hakan Calhanoglu per Federico Dimarco e cross per Thuram bloccato da Gleison Bremer. Ma al 37′ il muro della Juventus crolla, quando su palla alzata da Nicolò Barella va in rovesciata Benjamin Pavard, non la prende Thuram ma dietro di lui Gatti fa autogol nell’area piccola. Nella ripresa i bianconeri non sfiorano mai il pareggio, anzi rischiano più volte il 2-0. Calhanoglu su pallone respinto controlla e dal limite prende il palo al 57′, poi (dopo un tiro a lato di Gatti) diventa protagonista Wojciech Szczesny. Il portiere polacco nega il raddoppio ai tiri a botta sicura di Nicolò Barella (69′) e Marko Arnautovic (87′ su invito di Denzel Dumfries, ma se lo mangia), tenendo il risultato in bilico. Ma nemmeno i cinque minuti di recupero possono salvare Allegri e i suoi dalla sconfitta che vale tantissimo.

INTER-JUVENTUS – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Atalanta-Lazio dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.