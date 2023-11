Juventus, un solo dubbio per Allegri: la probabile formazione – Sky

Anche la Juventus si prepara all’importantissima sfida di campionato contro l’Inter, in programma domenica 26 novembre alle 20:45. Molte scelte di formazione obbligate anche per Massimiliano Allegri, considerate le diverse indisponibilità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre al dubbio Manuel Locatelli, c’è un solo ballottaggio.

LE ULTIME DI FORMAZIONE – Massimiliano Allegri in vista della sfida con l’Inter, dovrà far fronte a una serie di indisponibilità soprattutto nella zona centrale del campo. Oltre alle assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli (rispettivamente fuori per doping e calcio scommesse), il tecnico toscano valuta anche le condizioni di Manuel Locatelli, ancora fuori per la frattura alla costola e per questo non dovrebbe essere a disposizione per la partita di domenica. Recuperati, invece, Weston McKennie e Fabio Miretti, che dovrebbero essere impiegati regolarmente dal primo minuto. Con loro completerà il reparto incerottato della Juventus, anche Adrien Rabiot. Con un 3-5-2 schierato a specchio, sulla fascia destra ci sarà Andrea Cambiaso, mentre a sinistra giocherà Kostic. Anche in difesa le scelte sono praticamente obbligate, con l’inserimento di Federico Gatti, Bremer e Daniele Rugani. Indisponibile Danilo dopo l’infortunio col Brasile, mentre torna a disposizione in panchina Alex Sandro. In attacco ci sarà Federico Chiesa, mentre l’unico vero dubbio di formazione riguarda il suo compagno di reparto. Moise Kean, Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik: ballottaggio in tre per una sola maglia, con il primo favorito su tutti.

Di seguito la probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.