Juventus, svolta in attacco! Ma solo una sicurezza contro l’Inter – Sky

L’unico dubbio di formazione per la Juventus riguarda principalmente l’attacco, con una sola sicurezza per Massimiliano Allegri, vale a dire Federico Chiesa. Ma chi giocherà con lui? Di seguito le ultime riguardo l’attacco bianconero contro l’Inter secondo quanto riportato da Sky Sport.

DUBBIO IN ATTACCO – L’unica sicurezza in attacco per Massimiliano Allegri è Federico Chiesa, riapparso in buona condizione con la maglia dell’Italia. Ma il vero dubbio del tecnico bianconero, ad oggi, è legato al partner da schierare in attacco al fianco dell’azzurro. Il ballottaggio è aperto e riguarda Dusan Vlahovic e Moise Kean, con il serbo in vantaggio. Contro i nerazzurri, l’ex Fiorentina vuole rilanciarsi dopo le ultime panchine e punta dritto alla sfida con l’Inter. L’alternativa è Kean, sei partite da titolare di fila e una continuità di prestazioni inattesa. Con lui in campo, i bianconeri hanno vinto tutte le ultime cinque partite, così da arrivare all’importantissima sfida con l’Inter a soli due punti di distanza in classifica. Più dietro c’è Milik, con sole due reti all’attivo, resta una soluzione a partita in corso.