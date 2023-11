VIDEO – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: il messaggio dell’Inter

Oggi, 25 novembre si celebra nel mondo l’International Day for the Elimination of Violence against Women (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne), una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’Inter si è chiaramente unita in questa lotta, con un messaggio.

CONTRO LA VIOLENZA – Sabato 25 novembre 2023, si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questo il messaggio pubblicato dall’Inter attraverso il profilo ufficiale Twitter: «Prenditi un attimo e rifletti. Hai mai subito dei fischi? E il pressing di qualcuno? Hai mai ricevuto un colpo? In campo succede ogni partita. Ma anche fuori. Prenditi un attimo e rifletti. In campo può succedere. Fuori no. E non dovrebbe mai». Di seguito il video in allegato.

Prenditi un attimo e rifletti.

Hai mai subito dei fischi?

E il pressing di qualcuno?

Hai mai ricevuto un colpo?

In campo succede ogni partita.

Ma anche fuori. Prenditi un attimo e rifletti.

In campo può succedere.

Fuori no. E non dovrebbe mai.#EndViolenceAgainstWomen… pic.twitter.com/SVme9WxF4H — Inter (@Inter) November 25, 2023