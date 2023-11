Juventus-Inter, probabili formazioni. In arrivo novità – CdS

Juventus-Inter alle porte, manca ormai veramente poco. Siamo arrivati al fatidico giorno del derby d’Italia, ci potrebbero essere delle novità di formazione nelle prossime ore.

NUOVI – Il primo grande nome che sorprende tra i ventidue protagonisti di Juventus–Inter è quello di Dusan Vlahovic: il serbo non doveva partire titolare, nelle ultime ore ha scalato le gerarchie e superato Moise Kean tra i preferiti di Massimiliano Allegri per il suo attacco. Le novità più importanti arrivano però per la panchina. Manuel Locatelli tornerà tra i convocati, recuperato in extremis perciò il centrocampista italiano. Juan Cuadrado anche per l’Inter sarà della partita sorprendentemente, non però Alexis Sanchez. Come spesso gli accade il cileno è tornato dalla sosta per le Nazionali con una lieve distorsione alla caviglia. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

fonte: Corriere dello Sport