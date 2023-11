Suning vuole tenersi l’Inter! Obiettivo rifinanziamento: il piano di Zhang – TS

Zhang non ha intenzione di lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport l’obiettivo del presidente dell’Inter è quello di rifinanziare il prestito concesso da Oaktree

OBIETTIVO – Steven Zhang e Suning non hanno intenzione di lasciare l’Inter. Il rinnovo di Marotta e quelli, imminenti, di Baccin ed Ausilio lasciano intendere che l’idea della proprietà è quella di dare continuità. La proprietà, secondo Tuttosport, ha dato mandato a Goldman Sachs per trovare interlocutori che possano rifinanziare il prestito concesso da Oaktree nel 2021. Operazione complicata secondo il quotidiano, visti i tassi d’interesse attuali e soprattutto per i corti tempi tecnici: l’affare infatti, andrebbe chiuso entro gennaio. Per risolvere la questione Zhang guarda ancora agli Stati Uniti con Goldman Sachs che ha avviato contatti con Sixth Street ed Ares Management, due gruppi finanziari che hanno esperienza con società di calcio: la prima ha acquisito il 25% dei diritti televisivi del Barcellona per i prossimi 25 anni, la seconda ha consentito al Chelsea di raccogliere 460 milioni per riqualificare Stamford Bridge. Il piano di Zhang per quanto difficile, secondo il quotidiano, può funzionare per tre fattori: il primo al fatto che l’Inter parteciperà al nuovo Mondiale per club e, a meno di sorprese, alla prossima Champions League riveduta e corretta per garantire ancora più introiti ai club. Il club inoltre ha dalla sua la carta del progetto stadio: infine, a differenza dell’accordo con Oaktree, può inserire un piano di passaggio di consegne.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino