Juventus-Inter e le probabili formazioni di Allegri e Inzaghi in aggiornamento

Juventus-Inter si giocherà domenica 26 novembre a partire dalle ore 20:45 a Torino ma sia Allegri sia Inzaghi hanno già le idee abbastanza chiare sulle probabili formazioni da schierare. Probabili che stanno diventando formazioni man mano sempre più sicure dopo le ultime novità. A seguire l’aggiornamento odierno sia da Vinovo (TO) sia da Appiano Gentile (CO)

PROBABILI FORMAZIONI – In casa Juventus le buone notizie arrivano a centrocampo, dove le opzioni non mancano nonostante Manuel Locatelli non sia ancora sicuro di esserci. La certezza arriverà solo alla vigilia di Juventus-Inter, nel frattempo Massimiliano Allegri per ora completa il suo 3-5-2 “specchiato” grazie al rientro di Weston McKennie e Fabio Miretti sulla linea mediana. Per il resto, i ballottaggi continuano sia in difesa sia soprattutto in attacco. Nessun ballottaggio, invece, in casa Inter, dove le idee di Simone Inzaghi sono già chiare e ormai note a tutti. Come analizzato, difficile ipotizzare un’Inter di Inzaghi diversa da quella prevista dall’inizio a Torino. Nessun ballottaggio in essere. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter aggiornate.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 20 Miretti, 25 Rabiot ©, 11 Kostic; 18 Kean, 7 Chiesa. Allenatore: M. Allegri

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©. Allenatore: S. Inzaghi