Juventus-Inter, Locatelli spera nel recupero! Uno sicuro out – Sky

Juventus-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45. Per la sfida al vertice Allegri spera ancora di poter recuperare Locatelli: le ultime da Sky Sport

RECUPERO – Juventus-Inter è in programma domenica sera alle 20:45. Allegri prepara la sfida con diversi problemi di formazione, vista la mole di infortunati in casa bianconera. Secondo Sky Sport fra i sicuri del forfait c’è Danilo: il capitano della Juventus, da tempo ai box per un problema muscolare, non sarà a disposizione del tecnico per il big-match. Piccole speranze, invece, per Locatelli: il calciatore proverà a recuperare sino all’ultimo e cercherà di figurare fra i convocati per il match.