Inzaghi vs Milan: qualche cambio rispetto a Spezia o via con il miglior 11?

L’Inter si appresta a giocare la semifinale di ritorno domani contro il Milan con i nerazzurri volenteroso di continuare a giocare la Coppa Italia e andare in finale. Che formazione manderà in campo Inzaghi però? Da ricordare c’è sempre il rush finale di stagione per lo scudetto.

ENERGIE – L’Inter ha vinto tre partite di fila e ora è padrona del proprio destino nella corsa scudetto. Intanto però domani si torna in campo contro il Milan in Coppa Italia e Inzaghi dovrà essere bravo a gestire le forze per non perdere colpi e punti pesanti da qui alla fine. I nerazzurri dunque che formazione vedranno? Molto probabilmente dal primo minuto tornerà de Vrij dunque uno in difesa potrebbe riposare. Se i tre in mezzo al campo sono intoccabili, qualche rotazione potrebbe esserci sugli esterni così come in attacco. Ma attenzione a parlare di turnover. Inzaghi già post Spezia ha definito tutti i suoi giocatori importanti senza distinguere titolarissimi da riserve. Quindi chi domani andrà in campo, sarà un titolare a tutti gli effetti.