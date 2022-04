Inter, riecco il Milan. E di nuovo Brozovic ingabbiato da Pioli e i suoi uomini

L’Inter ha vinto tre partite consecutive di serie A, è uscita dalla crisi di febbraio-marzo e ora si è rilanciata nella corsa scudetto. Vincendole tutte sarà vittoria al termine della stagione, ma prima c’è da battere il Milan di Pioli per volare in finale di Coppa Italia. E i rossoneri, come sempre, preparano la gabbia a Brozovic.

GABBIA – E’ stato così negli altri tre derby giocati in stagione, perché dovrebbe essere diverso ora che in palio c’è una finale di Coppa Italia? Pioli in conferenza (vedi articolo) non esclude questa ipotesi, anzi la conferma. Quale ipotesi? Quella di rinunciare per la quarta volta su quattro al suo trequartista puro per mettere uno di corsa e quantità a rincorrere Brozovic. Kessie e Krunic dunque si giocano una maglia da titolare sulla zona centrale della trequarti con il compito principale (e forse il solo), di seguire Brozovic anche al bagno. Il centrocampista dell’Inter sa che da lui passano tutte le manovre e dovrà essere bravo a farsi trovare libero. Ma visto che la trappola è già pronta da parte di Pioli (oltre che testata), Inzaghi avrà già trovato una soluzione?