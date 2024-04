Inzaghi, niente interviste dopo Inter-Empoli! La motivazione

Inzaghi ottiene la vittoria numero 100 in 150 partite da allenatore interista, ma non può festeggiarla… nelle interviste. Dopo la partita di stasera, Inter-Empoli, il tecnico non parlerà: ecco perché.

STOP INEVITABILE – Per Simone Inzaghi c’è la necessità di lasciare al suo vice Massimiliano Farris le interviste post partita. Questo perché, al termine di Inter-Empoli, l’allenatore è rimasto senza voce. Non certo una “novità”, anche se era da un po’ che non avveniva. Fra pochi minuti, quindi, sulle varie TV e in conferenza stampa sarà possibile seguire l’analisi del vice di Inzaghi. Seguite su Inter-News.it tutte le interviste del post partita, anche da parte degli altri tesserati.