Zhang: «Dedico la vittoria ai tifosi! Inzaghi? Continuiamo con lui»

Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri.

CARICA – Queste le parole di Steven Zhang: «Dedico la vittoria a tutti i tifosi e tutti quelli che lavorano nella società che hanno resto quello possibile. È grazie al loro sforzo che la vittoria è diventata un’abitudine. Terzo proprietario per numero di trofei? Negli ultimi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro, è un onore per me inseguire il record di Moratti. Abbiamo vinto ogni trofeo possibile in Italia. Champions League? Il Manchester City è molto forte. Negli ultimi sette anni siamo passati da una squadra che non andava più in Europa ad una con calciatori che hanno vinto trofei in ogni competizione. Inzaghi? Per vincere i trofei l’allenatore è una parte importante. Ha raggiunto la finale di Champions League. Non abbiamo dubbi di continuare con lui. Mercato? Noi ci aspettiamo difficoltà durante la stagione, ci sono nella storia di ogni club. I programmi della squadra sono sempre gli stessi: alla fine dell’estate la squadra sarà migliorata, lavoriamo per quello e per competere la prossima stagione».