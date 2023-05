Calhanoglu: «Voglio la Champions League. Vincere sempre»

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Mediaset della nona Coppa Italia conquistata dall’Inter contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico.

SFIDA – Calhanoglu manda la sfida: «Spero che ricevo anche questi messaggi dopo la finale di Istanbul. Sono contento, abbiamo vinto un altro trofeo e complimenti a noi e alla Fiorentina, hanno giocato bene. Partita complicata, ma abbiamo ottenuto 2-1 e siamo felici. Soddisfazione che vinciamo questo trofeo, vogliamo puntare a vincere e prendere tutti i trofei che ci sono. Abbiamo fatto anche oggi, poi sabato altra partita difficile a cui dobbiamo già pensare per la qualificazione in Champions League. Sto aspettando questa giornata, ho già ricevuto tanti messaggi. Il Presidente della Federazione Turchia mi ha chiamato, sono tutti con me e voglio scrivere la storia. Sarà tosta, soffriremo, ma sarà solo una partita. Ci crediamo, ci credevamo già dopo il Barcellona. Ho un sogno che voglio seguire, siamo in finale e alla fine vediamo. Adesso sono migliorato anche da regista, sto crescendo e mi piace lavorare in questo modo grazie allo staff. Altri sono giocatori forti, però il nostro centrocampo con Mkhi, Bare e Brozo siamo forti e completi. Daremo tutto l’uno per l’altro, sta arrivando anche Asllani. De Bruyne e Modric sono grandi calciatori, noi possiamo essere ai loro livelli e si combatte per vedere chi sarà meglio».