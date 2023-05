Italiano: «Fiorentina-Inter decisa da un campione. Meritavamo pareggio!»

Italiano in conferenza stampa dopo la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter terminata sul punteggio di 1-2, rammaricato ha parlato di questa prima finale persa per lui.

CONFERENZA ITALIANO – Questa la conferenza stampa di Vincenzo Italiano nel post partita di Fiorentina-Inter.

Prestazione che resta buona, fa male per alcuni errori in difesa o in attacco nel secondo tempo?

Avevamo di fronte l’Inter, una finalista di Champions League. Abbiamo provato a concedere il meno possibile. Abbiamo concesso due gol per me evitabili, ma un campione decide la partita dove noi abbiamo giocare alla pari. Nel secondo tempo meritavamo ampiamente il pareggio. Sono finali secche che si decidono per episodi. Dispiace perché oggi usciamo a testa alta, ma resta un peccato. I ragazzi come hanno interpretato la partita e come hanno affrontato l’Inter potevano ottenere qualcosa in più. Abbiamo ancora un’altra finale, correggeremo gli errori di stasera. Siamo in fiducia per Praga e le due partite di campionato.

Uscite rinforzati dalla partita, giocando a questi livelli contro l’Inter

Non ci si può abbattere dopo una partita del genere. Questa è la quinta partita con l’Inter e sono sempre partite tirate dove loro non ci dominano. Per me è grande orgoglio riuscire a metterli in difficoltà. Ci tenevamo a regalare questa gioia a questi tifosi. Personalmente per me era la prima finale, però ne usciamo a testa alta. Ci lascia tantissimo in vista di un’altra finale.

La cartolina che si porta dietro prima di Praga?

Tutto fantastico tranne non aver alzato la Coppa. Curva fantastica, siamo veramente rammaricati. Ci dispiace soprattutto perché queste sono prestazioni che te le ricorderai a lungo perché rimani in partita a cercare di mettere in difficoltà uno squadrone come l’Inter. Però dobbiamo ricaricare le pile tutti insieme.

Quanto questa serata è stata allenante per arrivare al 7 giugno forse un pochino liberi di testa

Tutta esperienza. Preparazione che forse sai già cosa ti aspetta anche a livello mentale. Penso che ci siano tantissime note positive stasera. Contava alzare la coppa in qualsiasi modo, però nel momento in cui perdi devi trovare sempre qualcosa di positivo. In questi quindici giorni aggiusteremo qualcosina perché affrontiamo il West Ham che è una signora squadra.

Questo scenario sembrava una finale di Champions League, non di Coppa Italia. Si sente virtualmente un cittadino di Firenze?

È un po’ di tempo che la Coppa Italia ha ritrovato grandissima attenzione da parte di tutte le squadre. Quando arrivi in finale ci tieni ad alzare il trofeo. Ti permette di andare in Europa League. Quindi si gioca questa competizione con il sangue agli occhi. Vedere una curva del genere, anche dopo una sconfitta, c’è l’incitamento così caldo e incredibile, per noi è un supporto.