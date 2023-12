Thiago Motta: «Fatta partita completa! Arnautovic? Aiuterà l’Inter»

Thiago Motta ha parlato al termine della partita tra Inter e Bologna, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il suo commento al fischio finale su Mediaset.

ORGOGLIO − Thiago Motta ha commentato la vittoria sull’Inter: «Penso che abbiamo fatto una partita completa. Quelli che hanno iniziato hanno fatto un lavoro straordinario, i cambi ci hanno dato freschezza. Possono cambiare il ritmo a quelli che hanno iniziato. Partita complicata e difficile contro l’ultima finalista della Champions League e la prima del campionato. Complimenti a tutti, gestione straordinaria per poter arrivare alla fine e portarci queste emozioni per noi e per la nostra gente. Abbiamo dato tutto e abbiamo raggiunto una vittoria straordinaria. Ringrazio vivere questo momento, ringrazio gli elogi su di me, sul club e i sui ragazzi. Consapevolezza e convinzione. Tanto lavoro e impegno, facile scontato dire che ci sono dei problemini, dei dolori in più e in meno, ma i ragazzi non si lamentano mai. Per questo si meritano queste vittorie».

SCELTA − Thiago Motta così su Arnautovic e Zirkzee: «Abbiamo fatto cose straordinarie, ma non siamo ancora a metà stagione. Arnautovic ha scelto di andare perché voleva tornare all’Inter, ha fatto grandi cose per noi, ma era una grande opportunità per lui. Come allenatore non era facile, ma come amico sì. Gli auguro tutto il bene del mondo per questa stagione, darà una grande mano all’Inter. Zirkzee sta dimostrando un valore fantastico, ragazzo perbene anche fuori. Continuare così».

MENTORI − Thiago Motta sui suoi ex allenatori: «Mi hanno lasciato tutti qualcosa, il rispetto per il lavoro e per questo gioco. Stanno continuando a fare qualcosa di straordinario. Prandelli un bravissimo allenatore, Ancelotti maestro, Mourinho un vincente. Ringrazio tutti».