Inter-Bologna 1-2, statistiche: i tiri non bastano, avversari precisi!

L’Inter perde incredibilmente contro il Bologna con il risultato di 2-1. Rimonta nel secondo tempo supplementare, le statistiche mostrano però tutt’altro.

STATISTICHE – Incredibile beffa per l’Inter a San Siro! 2-1 per il Bologna agli ottavi di finale di Coppa Italia e addio terza di fila per Simone Inzaghi da allenatore nerazzurro. Gli emiliani rimontano il momentaneo vantaggio firmato Carlos Augusto con due assist fantastici di Joshua Zirkzee: prima per Sam Beukema poi per Dan Ndoye al minuto 116. L’Inter spreca di tutto durante la partita, compreso il rigore calciato e sbagliato da Lautaro Martinez al 65′. 21 tiri a 7, 6 in porta agli unici 2 del Bologna da cui sono nati i gol. Emil Audero infatti chiude nel peggior modo possibile la sua prestazione. 12 calci d’angolo a 1, tra l’altro decisivo per la prima rete avversaria. Il dominio nerazzurro non è servito a nulla, i numeri condannano il Bologna ma non fino alla fine.

Le statistiche di Inter-Bologna, ottavi di finale di Coppa Italia.