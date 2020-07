Terracciano al 45′: “Per affrontare l’Inter serve giusto atteggiamento”

Condividi questo articolo

Pietro Terracciano ha parlato ai microfoni di “Sky” al termine del primo tempo di Inter-Fiorentina, chiusa sul punteggio di 0-0. Il portiere dei viola è stato protagonista di alcune parate decisive

GRINTA – Così Pietro Terracciano ai microfoni di “Sky” : «Per affrontare squadre come l’Inter devi mettere qualcosa in più. Speriamo di metterli in difficoltà nel secondo tempo. Dobbiamo avere un atteggiamento giusto, continuare a lottare e cercare di essere più incisivi in attacco».