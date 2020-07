Inter-Fiorentina 0-0 al 45′: Lukaku fermato dalla traversa. Tegola de Vrij

Termina il primo tempo di Inter-Fiorentina, sfida valevole per la 35sima giornata di Serie A. Buona prestazione dei padroni di casa, con Lukaku sfortunato e un super Terracciano. Problemi per de Vrij, costretto al cambio. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – A dare il via a Inter-Fiorentina sono i viola, che toccano il primo pallone della sfida. La prima grande occasione della partita passa dai piedi di Romelu Lukaku che al 5′, in seguito a una serie di rimpalli in area viola, prova a segnare in girata da distanza ravvicinata, ma è molto reattivo Terracciano a negargli l’1-0. Ancora provvidenziale l’estremo difensore al 10′, con uno strepitoso intervento su un tentativo di Nicolò Barella dalla distanza. Prima fase di partita a tinte totalmente nerazzurre, con la squadra di Antonio Conte vicina ancora una volta ad andare in vantaggio al 18′, quando un imperioso colpo di testa di Lukaku – su assist di Christian Eriksen – va a stamparsi sulla traversa. Brutte notizie per i padroni di casa al 23′: Stefan de Vrij costretto a uscire per un problema al ginocchio, al suso posto entra Andrea Ranocchia. Squadre negli spogliatoi dopo due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, punteggio ancora bloccato sullo 0-0 nonostante una buona prestazione dei padroni di casa.

INTER 0 – 0 FIORENTINA

MARCATORI: /

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 11 Moses, 20 Borja Valero, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 77 Brozovic; 10 Lautaro Martinez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella (C), 22 Caceres; 23 Venuti, 8 Castrovilli, 5 Badelj, 88 Duncan, 29 Dalbert; 63 Cutrone, 7 Ribery.

A disposizione: 33 Brancolini; 3 Igor, 17 Ceccherini, 21 Lirola, 93 Terzic; 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 78 Pulgar; 9 Kouamé, 11 Sottil, 25 Chiesa, 28 Vlahovic.

Allenatore: G. Iachini

Note: Traversa di Lukaku (I) al 18′; Ammoniti: Ribery (F) al 43′; Sostituzioni: Ranocchia per de Vrij (I) al 23′; Recupero: 2′