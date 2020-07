De Vrij fuori per infortunio in Inter-Fiorentina: le...

De Vrij fuori per infortunio in Inter-Fiorentina: le condizioni

De Vrij è stato sostituito da Ranocchia al 23′ di Inter-Fiorentina, a causa di un infortunio (vedi articolo). Queste le prime notizie sulle condizioni del difensore olandese, che purtroppo non fanno presagire nulla di buono. Presumibile che per lui ci siano esami a breve per valutare la gravità del problema fisico.

PROBLEMA FISICO E SOSTITUZIONE – Stefan de Vrij, sostituito nel primo tempo di Inter-Fiorentina, è uscito per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni, ma è chiaro che rischia di trattarsi di un infortunio anche serio. Il timore che il suo campionato sia finito qui, mancando undici giorni al termine della Serie A, è alto, da capire per l’Europa League e i prossimi impegni. De Vrij si è accasciato a terra e poco dopo è stato rimpiazzato da Andrea Ranocchia.