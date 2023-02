Stankovic: «Inter squadra spettacolare! Punto in casa, contento per i ragazzi»

Dejan Stankovic dopo Sampdoria-Inter terminata sul punteggio di 0-0 allo Stadio Luigi Ferraris, su DAZN ha parlato del punto conquistato in casa contro i nerazzurri complimentandosi con i suoi.

PUNTO IN CASA – Stankovic al termine di Sampdoria-Inter 0-0, su DAZN ha parlato così: «Le ultime partite abbiamo lasciato molto in giro soprattutto negli ultimi minuti. Il calcio è come la vita, c’è bisogno di equilibrio. La scorsa settimana ero emotivamente distrutto, soprattutto per i ragazzi. Questa sera, invece, abbiamo portato a casa un punto. L’Inter è una squadra con una rosa spettacolare e con obiettivi diversi dai nostri, noi però ce la siamo giocata a viso aperto. Sono contento per i ragazzi. Abbiamo creato delle chance, per me dovevamo creare qualcosa in più perché io tiravo ovunque, non vedevo né mamma né papà! (ride, ndr). Ogni giorno non voglio pentirmi di non aver dato tutto. Va bene le difficoltà e la classifica, ma ogni partita è una storia a parte. Basterà? Non lo so, ma con questo atteggiamento e con questa vicinanza che sento dai tifosi, non si può descrivere. Io ci credo! Sappiamo riconoscere i propri limiti. Nuytinck e Murillo hanno fatto una grandissima partita, poi ci sono altri giovani che promettono bene e hanno tanto coraggio. La carriera di un calciatore è molto breve, e sprecare il tempo per essere nervosi non c’è tempo».