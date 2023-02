Gosens, sostituzione per infortunio in Sampdoria-Inter: le condizioni

Gosens ha lasciato il campo al 46′ di Sampdoria-Inter, dopo un primo tempo non certo memorabile (vedi pagelle). Per l’esterno tedesco il cambio con Dimarco non è avvenuto per scelta tecnica, bensì per infortunio.



INFORTUNIO – Robin Gosens è uscito acciaccato dalla sfida contro la Sampdoria. L’esterno dell’Inter, sostituito da Simone Inzaghi all’intervallo stasera al Ferraris, ha lasciato il campo per un affaticamento all’adduttore destro. La speranza è che la sostituzione sia arrivata in tempo, in modo tale da non peggiorare la situazione. Da capire se Gosens potrà tornare a disposizione per la prossima partita dopo Sampdoria-Inter, contro l’Udinese sabato alle ore 20.45 al Meazza.