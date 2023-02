Inzaghi: «C’è molta delusione. Lukaku-Barella? Cose da campo»

Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dell’Inter dopo il pareggio contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro ha parlato anche dell’episodio di nervosismo che ha visto coinvolti Lukaku e Barella

CATTIVERIA E NERVOSISMO – Ecco il commento di Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, riguardo al pareggio contro la Sampdoria: «Sicuramente è mancata cattiveria. C’è delusione perché volevamo vincere la partita e non l’abbiamo sottovalutata secondo me. l’abbiamo giocata con ordine, con tutto quello creato e prodotto doveva essere diverso il risultato. È un peccato perché ci penalizza. Noi guardiamo a noi stessi, venivamo da 3 vittorie consecutive senza gol presi. C’è tanta delusione, abbiamo trovato una squadra organizzata. Noi dovevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione. Il nervosismo? Mi spiego che dovevamo finalizzare meglio sicuramente. Audero ha fatto parate. Delusione per il risultato e i mancati tre punti. Dobbiamo andare avanti sapendo che stasera volevamo i 3 punti. Tanti tifosi sono venuto qui per incitarci. Stasera mi prendo la prestazione ma non sono contento perché per quanto fatto dovevamo essere in vantaggio».

LUKAKU-BARELLA E BROZOVIC – Il tecnico nerazzurro ha commentato poi le prestazioni di Lukaku e Brozovic, parlando inoltre dello screzio avuto tra il belga e Nicolò Barella: «È partito bene, ci ha aiutato nel tenere la palla e farci salire, ha fatto buone sponde. Pronti via ha fatto quel tiro in girata. Sono contento della sua prestazione, chiaramente poi è andato in calando. Nel secondo tempo ci eravamo allungati un po’, quindi ho preferito tenere due attaccanti e inserire Dzeko. Brozovic sta tornando nel migliore dei modi. Questa settimana ha lavorato bene, non dimentichiamo che è fuori da 4 mesi. Pensavo di metterlo dall’inizio, poi è entrato a gara in corso. Questa sera ho avuto qualche problema con Gosens che è uscito a fine primo tempo per un problema all’adduttore. Dimarco aveva lavorato a parte. Speriamo di recuperarli subito. Lukaku-Barella? Son cose da campo che non voglio vedere. Sono grandissimi amici, normale ci fosse un po’ di nervosismo».