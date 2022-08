Sarri: «Prestazione di alto livello con l’Inter, ma nostro passato pericoloso»

Sarri ha analizzato la vittoria della sua Lazio contro l’Inter all’Olimpico sottolineando quanto sia fondamentale non accontentarsi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel

Maurizio Sarri è enormemente soddisfatto al termine di Lazio-Inter: «La grande soddisfazione è l’enorme impegno dei ragazzi in questo momento. Abbiamo disputato una grande partita: non ci deve accontentare, bensì deve essere una spinta per proseguire nell’ottimo inizio di stagione. La partita di Torino è stata sottovalutata, i granata sono ostici da affrontare. Non abbiamo tradotto le palle-gol in rete ma la prestazione c’è stata. Questa sera abbiamo sofferto il caldo più che contro il Bologna a causa dell’elevato tasso di umidità».

ALTO LIVELLO – Sarri prosegue parlando del grande lavoro settimanale: «Nelle doppie sedute si lavorano i particolari, se ora ci stiamo riuscendo è perché ci stiamo allenando meglio. A me non piace giocare ogni tre giorni, è un calcio usa e getta che a me non fa impazzire. Nel primo tempo, nella fase di impostazione, dovevamo aprirci di più con gli interni, gli esterni d’attacco pressavano male ma i ragazzi sono stati bravi a mettere tutto a posto a partita in corso. È stata una prestazione di alto livello, sono felice per i ragazzi e per il pubblico perché vedere un Olimpico così è uno spettacolo. Abbiamo un passato pericoloso dal punto di vista della continuità, spegnendoci nei momenti più impensabili: dovremo gestire bene il risultato di questa sera».