Luis Alberto: «Uno dei miei migliori gol. Felice per due motivi»

Autore del gol che ha permesso alla Lazio di portarsi in vantaggio, Luis Alberto ha parlato ai canali ufficiali della società biancoceleste. Soffermandosi anche sulla sua rete.

EUROGOL – Luis Alberto ha commentato così la rete che ha permesso alla Lazio di portarsi in vantaggio contro l’Inter: «Quello di questa sera potrebbe essere uno dei miei gol più belli. Ho colpito la palla nel modo giusto, mi mancava segnare contro l’Inter, sono felice perché la rete è arrivata al momento giusto. Preferisco far parlare il campo, penso solo a dare il meglio per la Lazio ed i compagni».

FELICITÀ – Oltre che commentare il suo gol, Luis Alberto ha anche espresso le sue emozioni per la vittoria: «Oggi sono felice per la vittoria, sono tre punti importanti. Questa squadra è come una famiglia, sono felice per il gol ed i tre punti. Sono cambiati alcuni calciatori ma siamo molto uniti. Ora dobbiamo solo continuare così, partita dopo partita».

Fonte – Lazio Style Channel