Salihamidžić: «Inter buona squadra, ma vogliamo iniziare al meglio»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bayern Monaco Salihamidžić ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni

OBIETTIVI – Queste le parole di Salihamidžić: «Senza Lewandowski non è tutto nuovo. Abbiamo un buon attacco con tante opzioni. Negli ultimi anni abbiamo costruito una squadra con una buona età, con calciatori tedeschi che hanno vinto. Buoni talenti che possono diventare campioni, un buon mix. Vediamo che succede. L’allenatore deve essere coinvolto, dobbiamo fare tutto insieme. Oggi dobbiamo giocare bene e vincere. Obiettivo? Ho avuto 4 anni stupendi in Italia, vogliamo cominciare bene questa stagione in Champions League. Ma sappiamo com’è difficile contro l’Inter che ha una buona squadra».