Nagelsmann: «Quanto entusiasmo a San Siro! Inter pericolosa sulle ali»

Poco prima del calcio d’inizio di Inter-Bayern Monaco, Julian Nagelsmann ha parlato ai microfoni di DAZN DE della sfida che i suoi si ritroveranno ad affrontare questa sera a San Siro. Sottolineando la pericolosità dei nerazzurri.

GARA DIFFICILE – Queste le parole di Julian Nagelsmann poco prima del calcio d’inizio di Inter-Bayern Monaco: «C’è grande entusiasmo qui a San Siro, lo abbiamo visto anche con i tanti tifosi per strada. Noi giochiamo sempre per vincere la Champions League e abbiamo bisogno di tutti anche per raggiungere la condizione migliore. L’Inter ha tanti giocatori di qualità, penso a Brozovic a centrocampo, ma anche le ali. Dumfries e Gosens proveranno a farci male con i loro cross pericolosi. Anche davanti hanno tanta qualità con Dzeko e Lautaro Martinez. Noi proveremo a colpirli in velocità dietro e a fare tanto movimento con gli attaccanti».