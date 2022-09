Pioli: «Comandata partita contro Inter forte. Maignan? Non mi sorprende!»

Pioli è stato intercettato in zona mista dai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter. Il tecnico ha commentato la vittoria, la crescita della sua squadra e la prestazione di Maignan

SODDISFAZIONE − Pioli analizza la vittoria: «Una partita importante chiaro che è uno scontro diretto. I nostri avversari volevano dimostrare di essere superiori a noi per tanti motivi. Soddisfatto per la squadra, per 70′ abbiamo giocato da grande squadra. Poi ci siamo un po’ rilassati ma sono contento e felice. Siamo stati bravi a leggere la partita, abbiamo forzato poche volte con delle scelte sbagliate. Volevamo aprirci con i giocatori di sinistra, a volte lo abbiamo fatto. Ovviamente comandare la partita per tutti i minuti non è facile ma abbiamo bene la gara con la giusta cattiveria».

LIVELLO − Pioli sulla mentalità dei rossoneri: «Livello Milan? Sono sicuro che siamo cresciuti tanto soprattutto con l’esperienza dell’ultimo girone di Champions League. Oggi si era concentrati sul Derby ma ora testa al Salisburgo, squadra molto pericolosa. In Europa c’è da essere preparati, faremo sicuramente cose diverse perché il Salisburgo gioca diversamente dall’Inter. Ma importante è la mentalità della squadra mantenendo compattezza. L’Inter si aspettava di essere aggredita più alta, invece li abbiamo aspettato un po’ di più. L’Inter era forte nella profondità e gliela abbiamo tolta in certi frangenti.».

PROTAGONISTI − Pioli apprezza il lavoro di Leao e Maignan: «Per migliorare serve qualità e intelligente. Cose che Leao ha. Ai giovani gli va dato il tempo di sbagliare e la libertà di sbagliare. Cerchiamo sempre di metterlo nell’uno contro uno perché è fortissimo, è un’arma importante per la squadra. Leao ha un modo di fare che magari frega ma è un ragazzo che vuole crescere e migliorare. Maignan? Se la squadra mi sorprende, lui non lo fa più. Spessore da giocatore e persona incredibile».