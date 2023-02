Orsolini: «Abbiamo messo sotto l’Inter! Ho provato spesso a sfondare il muro nerazzurro»

Orsolini, autore del gol dei rossoblu in Bologna-Inter, interviene nel post-partita. Di seguito le dichiarazioni del giocatore ai microfoni di Dazn.

SODDISFATTO – Riccardo Orsolini parla della prestazione die suoi compagni e del proprio gol in Bologna-Inter. Così il giocatore rossoblu ai microfoni di Dazn: «È stata una partita incredibile, iniziata subito bene. Abbiamo messo sotto l’Inter, si può dire. Abbiamo giocato bene, proposto un buon calcio e ne siamo soddisfatti. Alla fine siamo riusciti anche a colpire e siamo stati bravi in questo. Emozionato per il mio primo gol all’Inter? Ci ho provato tanto e ho sbattuto contro il muro nerazzurro più di una volta, però alla fine è andata bene. Sono emozionato e fiero di quello che stiamo facendo».