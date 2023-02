Bologna-Inter 1-0, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A

Bologna-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023.

ANCORA UNA VOLTA – L’Inter non ha nemmeno l’orgoglio di vendicare quello che è successo l’anno scorso e perde di nuovo al Dall’Ara. Il Bologna, che fino a oggi contro le prime sette aveva fatto la bellezza di zero punti, vince 1-0 in una partita brutta, sporca e condizionata da un campo inguardabile. Decide Riccardo Orsolini a un quarto d’ora dalla fine, su orrore in uscita con Simone Inzaghi che tiene sempre cinque difensori e non azzarda mai qualcosa di offensivo. Prestazione indegna e soprattutto irrispettosa di una storia recente che insegnava a stare attenti. E ora la situazione torna a farsi complicata perché sono in tante per la qualificazione in Champions League. Questo il tabellino di Bologna-Inter.

BOLOGNA-INTER 1-0 – IL TABELLINO

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten (87′ Medel), Dominguez; Orsolini (87′ Aebischer), Ferguson (83′ Moro), Soriano (83′ Kyriakopoulos); Barrow (87′ Raimondo).

In panchina: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, Lykogiannis, Pyythia, De Silvestri.

Allenatore: Thiago Motta

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij (46′ Acerbi), A. Bastoni; Dumfries (68′ D’Ambrosio), Mkhitaryan (63′ Barella), Brozovic (83′ V. Carboni), Calhanoglu, Gosens; Lukaku (63′ Dzeko), Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio (Colarossi – Capaldo; Perenzoni; VAR Marini; A. VAR Muto)

Gol: 76′ Orsolini

Ammoniti: de Vrij, Dumfries (I), Dominguez (B)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST