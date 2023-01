Lautaro Martinez: «Orgoglioso per la fascia! Cerco di imparare da Dzeko»

Lautaro Martinez è fra i protagonisti di Cremonese-Inter, la vittoria in rimonta che ha aperto il girone di ritorno di Serie A. Ecco come il goleador (e capitano odierno) si è espresso nell’intervista con Inter TV.

UOMO CHIAVE – Lautaro Martinez commenta Cremonese-Inter: «Sicuramente era una partita molto difficile, per il risultato che avevamo fatto a San Siro lunedì. Arrivavamo da una sconfitta durissima, ma l’importante è che la squadra si è messa a lavorare con la testa bassa. Sapevamo di essere in un campo difficile e piccolo, dovevamo fare meglio sul gol loro ma è difficile da evitare perché l’ha messa sotto l’incrocio. Siamo stati bravi a rimanere in partita e far girare il risultato da parte nostra. Un motivo di orgoglio portare la fascia da capitano in un club come l’Inter, ho lavorato tantissimo e anche la mia famiglia è orgogliosa. Sui gol cerco sempre di dare una mano ai compagni, se arrivano meglio per la squadra. Giocare con Edin Dzeko? È un giocatore importantissimo per la squadra, sappiamo della sua carriera e con tutti quelli che ha giocato ha fatto bene. Cerco sempre di imparare da lui e dai compagni perché è l’unico modo per alzare il livello. La Coppa Italia? Abbiamo due giorni per prepararla, è una coppa che ti porta a giocare il trofeo che abbiamo vinto la settimana scorsa. Recuperiamo le energie, poi pensiamo a quello che viene».