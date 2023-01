Marelli: «Giallo Acerbi OK, no rigore Inter! Calhanoglu? Protesta da rosso»

L’Inter ritrova la vittoria sul campo della Cremonese dove comunque non sono mancati gli episodi arbitrali. Luca Marelli, ex arbitro e ora esperto di moviola a DAZN, commenta i tre più discussi

EPISODI – L’Inter ha vinto sul campo della Cremonese ma non mancano gli episodi arbitrali e le lamentele, soprattutto da parte dei grigiorossi (vedi dichiarazioni). Secondo Luca Marelli, manca un rosso ad Hakan Calhanoglu: «La partita non è stata facile, ci sono stati tanti episodi. Prima di tutto il fallo di Acerbi su Okereke, qui il dubbio era il colore del cartellino: la decisione mi piace perché Bastoni è sulla stessa linea dell’attaccante della Cremonese e potenzialmente c’è la possibilità che intervenga. Il secondo episodio riguarda Calhanoglu: qui c’è un po’ da discutere perché il suo fallo è imprudente. Quello che non va bene è la protesta successiva, è molto pericolosa perché dopo un fallo indiscutibile non ha alcun senso e soprattutto lanciare il pallone in direzione dell’arbitro è una protesta talmente evidente che poteva essere punita con un altro giallo. Contatto Dzeko-Chiriches in area? È tutto l’anno che questi contatti non vengono fischiati perché l’entità deve essere superiore. Questo è un contatto tra la gamba destra di Chiriches e quella sinistra di Dzeko. Il bosniaco si lascia un po’ andare e secondo me è giusto lasciar correre».