Lautaro Martinez: «Deluso! Se non hai motivazione per giocare all’Inter…»

Lautaro Martinez dopo Bologna-Inter terminata sul punteggio 1-0 in un’intervista su DAZN è chiaramente deluso per la prestazione della squadra e il risultato finale.

DELUSO – Lautaro Martinez dopo Bologna-Inter ha parlato così su DAZN: «È mancato l’approccio alla partita per come si doveva. Sono d’accordo con il mister. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Sono un po’ deluso della prestazione, adesso dobbiamo recuperare le energie e pensare al Lecce. La pioggia e il vento valeva per entrambe le squadre, loro sono stati superiori a noi e questo deve essere un messaggio di essere più compatti per alzare il livello di allenamento. Veniamo da una bella settimana dopo la vittoria contro Udinese e Porto, stavamo bene, però oggi è mancato l’approccio. Una sconfitta che non volevamo, ora il Napoli è a +18 e noi dobbiamo rimanere lì. Se non hai motivazione per giocare con questo stemma e questo club allora non puoi giocare a calcio. Ora dobbiamo fare una buona settimana per preparare la partita con il Lecce perché a San Siro ci sarà un’altra sfida portando a casa i tre punti. Quello che dico ai miei compagni lo lascio dentro lo spogliatoio, adesso però ci dobbiamo mettere a lavorare per portare l’Inter in alto».