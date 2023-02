Inzaghi: «Tradito dall’Inter? No! Ma dobbiamo porre rimedio, io responsabile»

Conferenza per Inzaghi al termine di Bologna-Inter. Dalla sala stampa del Dall’Ara l’allenatore ha fornito ulteriori analisi da parte sua sulla partita malamente persa quest’oggi in Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Bologna-Inter.

L’Inter è capace di grandissime partite e poi improvvisamente di spegnersi subito dopo. Qual è la ragione?

Chiaramente, se vai a vedere dopo le partite di Champions League, abbiamo qualche problema. Poi, lontano da San Siro, il problema si accentua ancora di più. Quindi dobbiamo cercare di porre rimedio e cercare di fare meglio. Il primo tempo di oggi insufficiente, il secondo meglio. Nel momento in cui avevamo creato qualcosa e i presupposti per vincere la partita abbiamo preso un gol chiaramente da evitare. Lontano da San Siro dobbiamo fare meglio, l’anno scorso avevamo fatto molti più punti ma quest’anno non basta: dobbiamo porre rimedio.

Qual è l’atmosfera all’interno dello spogliatoio? La paura è che dopo questa sconfitta possano un po’ accusare il peso del momento.

Sappiamo che siamo l’Inter, quindi dopo una sconfitta è normale che se ne parli tanto ed è giusto che piovano le critiche. Chiaramente sono l’allenatore e sono il primo responsabile, per quanto riguarda la partita di oggi anche se il risultato fosse stato diverso bisogna essere lucidi ad analizzare il primo tempo, dove siamo mancati in tutte le componenti che di solito mettiamo in campo come corsa, lucidità e attenzione. Chiaramente lo analizzeremo al meglio.

Inzaghi, cosa c’è da salvare?

Da questo pomeriggio poco. Nel secondo tempo la squadra ha fatto meglio, nel momento migliore nostro c’era stata un’avvisaglia una decina di minuti prima su un passaggio sbagliato di Acerbi dove eravamo aperti. Con la palla di Calhanoglu, quella di Dzeko e quella di Brozovic ribattuta all’improvviso avevamo creato qualcosa, il secondo tempo meglio ma bisogna essere lucidi ad analizzare e capire perché succede. Ci sta tutto, la stanchezza fisica e mentale dopo le partite europee, però è tanti anni che facciamo queste partite e dobbiamo fare di più e meglio.

Inzaghi, si sente tradito dai giocatori?

Assolutamente no, tradito mai. I ragazzi in questi diciotto mesi mi hanno dato tutto, chiaramente sono il primo responsabile. Dispiace che dopo prestazioni del genere tre giorni dopo non scendiamo in campo nella stessa maniera. Dobbiamo fare di più.