Inzaghi: «Primo tempo insufficiente. Serviva più lucidità. Se non avessimo preso gol…»

Inzaghi interviene nel post-partita di Bologna-Inter per parlare della prestazione della sua squadra, uscita sconfitta dalla sfida. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn.

APPROCCIO SBAGLIATO – Simone Inzaghi analizza le problematiche riscontrate dall’Inter nella sfida persa contro il Bologna. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn: «Rammarico di aver preso gol in un nostro buon momento. Il primo tempo è stato insufficienti e brutto, l’approccio non è stato dei migliori. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e creato occasioni, sbloccandola noi staremmo parlando di un’altra partita. Nel primo tempo dovevamo mettere di più come aggressività e corsa e nel secondo abbiamo preso un gol rivedibile. Ci voleva più lucidità e freddezza perché abbiamo avuto un paio di situazioni importanti che ci avrebbero permesso di non farci trovare aperti e se fossimo andati in vantaggio, probabilmente, avremmo amministrato bene. Stanchi per via della Champions League? La stanchezza c’è, però, al di là di qualche cambio forzato e voluto, sappiamo che le partite europee ti portano via tante energie e sappiamo anche che ci siamo abituati dopo tanti anni e a distanza di tre giorni si doveva fare meglio. Sconfitta sempre dopo un turno europeo? È un dato che bisogna essere bravi ad analizzare. Davanti ai nostri tifosi stiamo avendo un ottimo cammino, in trasferta dobbiamo fare un cambio di marcia che ci servirà, da qua alla fine, per mantenere il nostro secondo posto. La catena di destra faceva fatica a ingranare? Dalla parte destra c’era qualche difficoltà in più perché Soriano non usciva e c’erano meno spazi. Ma, al di là di questo, non sono contento e il primo tempo lo analizzeremo con i ragazzi e lo staff».