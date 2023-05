La Russa: «Forza Inter, non dico altro. Lukaku non lo toglierei mai!»

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa parla prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Inter. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Mediaset Infinity dal grande tifoso nerazzurro a poco dalla finale di Coppa Italia.

FORZA INTER – Ignazio La Russa esprime la propria vicinanza all’Inter prima della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: «Per fortuna non devo premiare io altrimenti mi sentirei molto in imbarazzo. Così posso fare il tifo per la mia squadra. Forza Inter, non posso dire altro. Però la Fiorentina mi è simpatica. Chi ha detto che non ci pensiamo alla finale di Champions League? Ma non lo facciamo non durante i 90′ della partita. Mezz’ora prima e al minuto dopo la fine sì. Ma in quei minuti pensiamo solo alla Fiorentina. Non togliere mai Lukaku, lo farei giocare almeno 70′ a partita. Lo metterei sempre dall’inizio fino a quando è stanco. Senza nulla togliere a Dzeko. Lui è bravissimo, è quello che ha più classe ma anche più anni. Quindi alla fine della fiera il mio attacco preferito è formato da tre. Ma i primi due della lista sono Lautaro Martinez e Lukaku. Se Inzaghi dice Dzkeo avrà i suoi buoni motivi. Ha una classe indubbia, capacità di raccordare l’attacco».