Marotta: «Mai stati problemi, il rapporto con Inzaghi continua»

Giuseppe Marotta ha commentato in questo modo la partita della sua Inter contro la Fiorentina su Mediaset.

FINALI – Marotta non ha dubbi:«Non c’è mai stato un problema, continua il rapporto con Inzaghi. L’Inter ha l’obbligo di essere sempre protagonista, il palmares è evidente e siamo orgogliosi per la proprietà, i tifosi e la squadra. Vogliamo alzare questa coppa contro u avversario di tutto rispetto che sta facendo bene. Ci vuole grande determinazione e motivazione, non è facile trovarla con gli impegni. Non dobbiamo pensare alla finale di Istanbul, dobbiamo cercare di portare a casa il primo trofeo chiudendo anche bene in campionato. Rimane poi il sogno trasformato in realtà a giugno. Darmian sono quelle situazioni rare, non possiamo dimenticare che abita a 10 km dalla Pinetina. Milanese e interista da sempre, è quel giocatore che risponde sempre positivamente all’allenatore. Grande professionista, bravissimo ragazzo e rimarrà con noi fino a quando sarà possibile. Handanovic è l’esempio del professionista, giusto che sia impiegato stasera. Ha dato la possibilità al suo collega di fare il titolare, si merita questa serata. Inzaghi è bravo, in una stagione è impossibile che tutto vada sempre bene. Ci sono difficoltà, sta all’allenatore che è leader e alla società di risolvere tutto nei momenti critici. I dibattiti fanno parte del gioco, non è polemica o valutazione negativa».