Barone: «Onoriamo la finale. Dobbiamo essere rapidi sulle fasce»

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Joe Barone parla così su Mediaset prima di Fiorentina-Inter.

LAVORO – Joe Barone in questo modo: «Siamo tranquilli, non mettiamo pressioni. I ragazzi sanno l’obiettivo di questa sera, la bellezza del calcio italiano con 3 squadre in finale alle coppe. Due squadre in Coppa Italia con un grande pubblico. Siamo fiduciosi, ci giochiamo i 90 minuti ed è la finale. Noi siamo una squadra molto veloce, che pressa alta, dobbiamo stare attenti senza possesso. L’Inter in transizione fa male, dobbiamo essere rapidi e sfruttare le fasce con Ikone e Nico. Dobbiamo difendere bene e l’abbiamo preparata, c’è un entusiasmo incredibile. Siamo una società che programma tutto il futuro, stiamo già lavorando su tanti temi come la seconda squadra. Rocco Commisso non vuole mai promettere niente, lavorare tanto e basta. Questa è una delle notti magiche in Italia, cerchiamo di onorare questo palco e ci godiamo l’altissimo livello. Gli obiettivi erano di fare bene ovunque, arrivare nelle due finali è frutto del lavoro e della programmazione. Siamo accanto alla squadra nei momenti difficili, abbiamo tranquillizzato la piazza, il gruppo, l’allenatore. Voglio tutt’e due le coppe».