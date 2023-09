Kjaer: «Inter fatto poco ma due gol in 45′. Giocano così. Fa male!»

Al termine del derby stra-vinto dall’Inter, come accaduto anche nei quattro precedenti, Simon Kjaer parla della sconfitta subita. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport 24.

SCONFITTA PESANTE– Grande soddisfazione per l’Inter dopo l’ottima prestazione e i cinque gol rifilati al Milan. Tanta delusione invece per Simon Kjaer, che interviene dopo il fischio finale del derby di San Siro: «Secondo me fino al 3-1 abbiamo giocato la nostra partita. Ma l’Inter in certe situazioni è stata più furba e brava di noi. Hanno avuto poco nel primo tempo e hanno fatto due gol. Questa è la loro qualità e il modo in cui giocano loro. Stasera sono stati bravi e noi meno. Fa male però da domani guarderemo il video, ne parleremo e guarderemo avanti. C’è una partita fra pochi giorni. Ovviamente una partita così pesa. Dispiace per i tifosi e per il gruppo. Ma bisogna pensare al progetto che abbiamo iniziato e secondo me siamo anche sulla buona strada. Il calcio è così: ogni tanto va bene e ogni tanto no».