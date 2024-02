Inzaghi: «Thuram? Qualcosa c’è stato. Arnautovic non si preoccupi»

Conferenza UEFA dopo Inter-Atlético Madrid: parla come di consueto Inzaghi, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In sala stampa il tecnico valuta cosa dà questo 1-0.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Atlético Madrid.

Oggi si è visto qualcosa da tutti e quattro gli attaccanti.

Sono molto soddisfatto, chiaramente stiamo avendo il sacrificio di tutti. Parlo degli attaccanti: si lavora di squadra bene insieme. Thuram e Lautaro Martinez hanno fatto un buon lavoro, poi Arnautovic e Sanchez quando è entrato negli ultimi minuti ha fatto un recupero importante. Nel 2024 abbiamo fatto nove partite e nove vittorie, adesso sappiamo che giocheremo di più e qualche giocatore si perde. Cerchiamo di recuperarlo presto, perché abbiamo bisogno di tutti: stasera i cinque subentrati sono entrati con lo spirito giusto, di cui abbiamo bisogno.

Un giudizio su Arnautovic?

Sarà preziosissimo, come lo è stato fino a oggi. Ne avevo parlato ieri sera degli attaccanti: a me Arnautovic e Sanchez stanno soddisfacendo per come stanno nel gruppo e per come si allenano. Chiaramente stanno giocando meno rispetto a Lautaro Martinez e Thuram, ma devono continuare. Adesso giocheranno di più, devono continuare con l’atteggiamento che hanno avuto tutti. Arnautovic stasera è entrato benissimo, chiaramente eravamo dispiaciuti per le occasioni che non ha sfruttato ma gli attaccanti devono preoccuparsi quando non hanno occasioni. Io ero attaccante: quando non avevo occasioni ero più preoccupato di quando ne avevo e parava il portiere o sbagliavo.

Quanto è soddisfatto Inzaghi della vittoria? Cos’ha Thuram?

Per quanto riguarda Thuram chiaramente qualcosina c’è stato. Adesso nei prossimi giorni farà degli accertamenti più approfonditi e si vedrà, la speranza è di perderlo per meno tempo. Per quanto riguarda stasera è da tantissimo tempo che l’Inter fa bene. Sono molto soddisfatto dei ragazzi e di quello che stanno dando, hanno fatto nove vittorie ma i mesi più importanti sono marzo e aprile dove andremo a giocare tanto. Lì dovremo essere bravi a non perdere giocatori e, se arriveranno difficoltà, ad affrontare nel migliore dei modi. Sono ottimista.

Un giudizio in vista del ritorno?

L’Atlético Madrid è un grandissimo avversario, ancor più di come si vede in TV ma non avevo dubbi. Sapremo che giù a Madrid troveremo uno stadio che trascina tantissimo l’Atlético, ma anche a Lisbona e Porto avevamo trovato stadi importanti. L’Atlético Madrid ha un valore enorme, abbiamo vinto il primo tempo e sappiamo che il secondo sarà ancora più difficile. Cercheremo di farci trovare pronti fra ventidue giorni come stasera.