Inzaghi: «Provato a giocare come preparato. La Lazio ci ha creduto di più»

Inzaghi si è dovuto fermare a commentare la brutta e pesante sconfitta di questa sera contro la Lazio. L’allenatore ha provato a spiegare il KO per 3-1 nell’intervista a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi analizza il 3-1 di Lazio-Inter: «La squadra doveva crederci, avere più determinazione e cattiveria. Poi sappiamo che queste partite sono fatte di episodi: la Lazio, sull’1-1, è stata più brava a crederci. Dopo l’occasione di Denzel Dumfries è arrivato il gol di Luis Alberto, negli ultimi venti minuti dovevamo fare di più. Questo è quello che dice il campo, noi abbiamo cercato di giocare come avevamo preparato contro una squadra di valore e forte, che ci ha creduto di più rispetto a noi. Dovremo essere bravi ad analizzarla e ripartire da martedì nel migliore dei modi. Cosa manca per essere al 100%? Chiaramente un po’ di condizione. Siamo all’inizio della stagione, sappiamo che dobbiamo trovare forza negli uomini. Di volta in volta sceglierò i migliori. Non si meritava di essere sotto 1-0, però la Lazio ha fatto una grandissima partita e ci ha creduto fino alla fine, perché è una squadra di valore che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Normale che nel primo tempo, per quanto creato, si doveva andare al riposo con altro risultato. Poi sull’1-1 avremmo dovuto far girare l’episodio dalla nostra parte».