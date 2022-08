Felipe Anderson: «Gol? Handanovic non è uscito e mi sono coordinato!»

Felipe Anderson ha parlato al fischio finale di Lazio-Inter, sfida valevole per la terza giornata di Serie A terminata sul risultato di 3-1 per i biancocelesti (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

RECORD DA BATTERE – Felipe Anderson ha parlato così al termine di Lazio-Inter: «Quanti gol farà Immobile? Speriamo batta tutti i record quest’anno, anche io devo battere i miei record. Stiamo lavorando per questo e dopo il gol di oggi punto al secondo e al terzo. Dobbiamo continuare così e credere nel nostro lavoro, come dice Sarri. Oggi ha ripagato tutto questo. Quanto ho immaginato questo gol? Ogni partita è difficile, oggi lo era e noi non pensiamo al passato, Ci sono tante cose da conquistare, io guardo sempre in avanti. Penso a stare concentrato, non possiamo distrarci nemmeno un momento. Il mio gol? Secondo me la paura più grande degli attaccanti è che quando facciamo un taglio dobbiamo guardare la palla e siamo di spalle al portiere, quando ho visto che non era uscito ho avuto tempo di coordinarmi. Quindi secondo me il taglio è stato molto bello. Abbiamo partite ogni tre o quattro giorni, i ragazzi si sono messi subito a disposizione quindi sicuramente i nuovi ci daranno una grossa mano. Un inizio di stagione molto bello per noi perché i nuovi ragazzi si sono messi a disposizione. Se continuiamo con questo sacrificio il gruppo si farà sempre più forte».