Inzaghi: «Ottima Inter, già dal 13 luglio! Ora manca l’ultimo passo»

L’Inter mantiene alta la tradizione della Supercoppa Italia: giocherà un’altra finale anche quest’anno. Ecco il punto di Simone Inzaghi sulla prestazione di questa sera contro la Lazio.

DIVERTITO – Lunedì l’Inter se la vedrà con il Napoli per il titolo della Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi dopo la partita con la Lazio dichiara: «Sono stati molto bravi. Ottima partita, approcciata subito bene. Hanno fatto una grande gara, abbiamo raggiunto la finale che volevamo. Dovremmo cercare di recuperare le energie perché col Napoli sarà una partita molto difficile. Non avevamo mai fatto una finale in due partite. Questo è quello che chiede ora il calcio ma noi ci adeguiamo, ci prepariamo. Cercheremo di preparare nel migliore dei modi come abbiamo fatto stasera. Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi perché mi sono veramente divertito a guardarli. Nel primo tempo essere 1-0 il risultato era stretto. Ma alla fine abbiamo vinto 3-0 e abbiamo preso un palo, una traversa, tante occasioni. L’unico neo è aver chiuso il primo tempo solo 1-0».

L’analisi di Simone Inzaghi su Inter-Lazio

MIGLIORARE SEMPRE – Inzaghi continua: «Quanti Dimarco in campo? Federico è stato bravissimo. Ma quando fai una partita del genere con un avversario come la Lazio è riduttivo pensare solo a Dimarco. Penso a tutti quanti, anche quelli che sono entrati. Sono stati tutti bravissimi. Adesso sappiamo che dobbiamo fare l’ultimo passo lunedì. Cosa c’è ancora da limare? Limitativo parlare solo di stasera. Questi ragazzi è dal 13 luglio che stanno facendo ottime partite. Dobbiamo sempre cerare di migliorare e capire dove possiamo fare meglio. Stasera era difficilissimo sviluppare il nostro gioco ma siamo stati bravi. Abbiamo avuto pazienza e siamo andati nel momento giusto quando dovevamo forzare. Sono molto soddisfatto ma ci saranno sicuramente delle cose in cui potevamo fare meglio. Stasera quando torno la riguarderò».