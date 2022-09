Inzaghi: «Mi brucia aver perso il derby! Prendiamo gol con troppa facilità»

Inzaghi ha parlato dopo il fischio finale di Milan-Inter, primo derby dell’anno valevole per la quinta giornata di Serie A vinto dai rossoneri per 3-2 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

BLACKOUT – Simone Inzaghi parla così dopo Milan-Inter: «Inter a due facce? Esattamente sì, fino all’inizio della partita è stata equilibrata. Poi abbiamo fatto un ottimo gol, una bellissima azione. Poi dopo il pareggio abbiamo avuto un blackout che ci è costato altri due gol. Abbiamo fatto due gol bellissimi, ma non possiamo concedere quei 3 gol. Con tutto quello che abbiamo creato alla fine avremmo meritato il pari ma quella mezz’ora è pesata e dovevamo fare meglio, io sono responsabile perché sono l’allenatore».

PARTITE DIVERSE – Inzaghi prosegue parlando delle due sconfitte incassate finora: «Lazio e Milan a confronto? Sono state due partite diverse, quella di stasera ci dice che per fare due gol abbiamo fatto molta fatica. Abbiamo trovato un grande portiere, a noi fanno gol con troppa facilità, io sono l’allenatore e dovrò provvedere a migliorare questo aspetto. Chiaramente per vincere un derby bisogna fare di più, poi dopo i cambi abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma dovevamo farlo per tutta la partita. Nel nostro passaggio a vuoto il Milan ha fatto due gol, noi solo uno. Gestire i momenti è troppo importante quindi dobbiamo essere più dentro, questi blackout contro Milan e Lazio ci hanno compromesso la partita. In queste partite i dettagli fanno la differenza e noi tutti, io in primis, dobbiamo analizzare e lavorare».

DIFFICOLTÀ – Inzaghi conclude la sua analisi parlando delle difficoltà della fascia destra e del reparto difensivo: «Fascia destra? Parlare di singoli mi viene difficile, l’analisi è stata fatta. Abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo preso l’1-1 in uscita, eravamo in controllo e stavamo facendo quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto quella mezz’ora dove da palla nostra abbiamo concesso il pareggio. Difficoltà in difesa? Questa qui è la stessa squadra che l’anno scorso per 8 partite non ha preso gol, i numeri vanno letti nella direzione in cui noi facciamo tanta fatica a far gol. ne abbiamo fatti due e avremmo potuto farne di più se non avessimo trovato Maignan sulla nostra strada. In questo momento mi brucia per aver perso il derby, per i nostri tifosi, per la nostra società. Potevamo e dovevamo fare di più, stasera c’è tanta delusione per aver perso il derby».