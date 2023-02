Inzaghi: «Lukaku? Buone sensazioni! Critiche? Non ascolto una tipologia»

Inzaghi si prepara a Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico interista, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset (QUI la prima parte della sua intervista), parla delle condizioni di Lukaku e replica alle critiche

CONDIZIONI E CRITICHE – Simone Inzaghi si prepara a Inter-Porto con un grande dubbio di formazione (vedi ultime). Intanto il tecnico interista coccola Romelu Lukaku: «Sta crescendo, normale che è stato uno stop molto lungo a cui il ragazzo non era abituato. Rimanere fuori 4 mesi non è semplice, è capitato anche a me da calciatore però lui sta lavorando, sta crescendo e si mette sempre a disposizione della squadra. Quindi ho buone sensazioni. Sempre troppe critiche? Fa parte di noi allenatori, io le divido in due tipologie: quelle costruttive da cui bisogna cercare di attingere e migliorarsi sempre e poi insomma quelle create a cui non do ascolto e non do peso».