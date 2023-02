Inter-Porto, centrocampo fatto! Inzaghi prepara sorpresa in difesa? – Sky

Inter-Porto è l’andata degli ottavi di finale di Champions League che andrà in scena domani, mercoledì, a San Siro alle ore 21.00. Inzaghi ha un grande dubbio in attacco mentre a centrocampo le scelte sembrano molto più semplici. Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del notiziario di Sky Sport, non si esclude una sorpresa in difesa

UN BALLOTTAGGIO E MEZZO – Inter-Porto è la partita che si giocherà domani a San Siro. Simone Inzaghi tiene vivo un ballottaggio in attacco: «Oggi Inzaghi ha alternato molto davanti sia Lukaku che Dzeko. Quindi è un ballottaggio 50 e 50 – afferma Andrea Paventi –, dopo un mese che Lukaku sta lavorando bene bisognerà capire che tipo di gara vorrà fare Inzaghi. A centrocampo diciamo che Calhanoglu è avanti rispetto a Brozovic, mentre verranno confermati sicuramente Barella e Mkhitaryan».

SORPRESA (?) – Paventi non esclude poi una sorpresa in difesa: «Oggi nella prima parte di allenamento non c’era Skriniar tra i titolari, ma è difficile ipotizzare che non possa giocare lui a favore di un Darmian braccetto di destra e Dumfries esterno. Qualche piccolo dubbio rimane. L’allenamento di domani mattina sarà quello che deciderà la coppia d’attacco dove la certezza è Lautaro Martinez».