Inzaghi: «Juventus-Inter? Accontentati del pari. Domani cambi»

Inzaghi ammette che, a un certo punto, ha accettato il pareggio in Juventus-Inter. L’allenatore, alla vigilia del Benfica, conferma ancora come domani ci saranno cambi.

LE SCELTE – Simone Inzaghi a Sky Sport alla vigilia di Benfica-Inter: «Sicuramente troveremo una squadra che vuole rimanere in Europa, quindi troveremo uno stadio caldo. Ci vorrà una partita importante, sapendo che siamo qui a giocarci a due partite dal termine una qualificazione già ottenuta. Siamo contenti del percorso ma sappiamo che il nostro lavoro non è finito: c’è un primo posto difficile da raggiungere, la Real Sociedad sta facendo grandi cose. Emil Audero all’esordio? Sta lavorando tanto bene e si è guadagnato questa chance importante. Avevo già pensato di farla prima, poi Yann Sommer aveva bisogno di riposo. Audero lavora ogni giorno per mettermi in difficoltà e siamo tutti contenti per lui. Che scelte domani? Diciamo che sono otto-nove mesi che, da quando li ho tutti a disposizione, che ho cambiato. Non è una grandissima novità per l’Inter, quando stanno bene meritano di giocare. Ho sempre cambiato, indipendentemente dalla qualificazione in Champions League o no».

PREFERENZA – Inzaghi sulle parole di Giuseppe Marotta: «Più partite possibili come negli ultimi anni, trofei e soddisfazione. L’Inter ha già raggiunto gli ottavi di Champions League e la qualificazione al Mondiale per Club. Sono obiettivi importanti per la nostra società e i nostri grandissimi tifosi. Il pareggio di Torino? Se si vuole leggere o no e se si vuole sentire. Io penso che la squadra sia stata matura, che nonostante il gol subito molto simile a quello dello scorso anno allo Stadium è rimasta in partita e lucida. Ha fatto un grandissimo gol, perché non è facile segnare alla Juventus. Sappiamo che nel secondo tempo un po’ di stanchezza si era accumulata e ci siamo accontentati del pareggio».