Inzaghi: «Inter, praticamente vinte tre in una settimana! Dumfries problema»

Inzaghi ha tenuto ben oltre mezzanotte la conferenza stampa post partita di Inter-Parma. Queste le risposte date in sala stampa sull’ottavo di finale di Coppa Italia vinto ai tempi supplementari.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Parma.

Prestazione che non può soddisfare.

Simile a quella dell’anno scorso con l’Empoli, ma stasera abbiamo fatto meglio. Stasera si poteva chiaramente fare meglio, ma abbiamo trovato una squadra che aspettava questa partita da tempo, organizzata e forte. Chiaramente dovevamo far muovere più veloce la palla, abbiamo subito quell’eurogol che ci ha spiazzati. Siamo stati bravi, abbiamo cambiato modulo e interpreti senza perdere le distanze. Abbiamo trovato il pari alla fine, la squadra è sempre rimasta lucida e fa ben sperare.

Si può dire che la vittoria col Napoli abbia scaricato mentalmente la squadra?

La condizione dopo tanto tempo è da migliorare, ma stiamo parlando di un’Inter che ha vinto col Napoli e avrebbe battuto il Monza senza quello che è successo. Praticamente abbiamo vinto tre partite in una settimana, con rotazioni e giocatori importantissimi fuori. Ci dobbiamo prendere questa settimana nel migliore dei modi, sperando di recuperare giocatori importantissimi che quest’anno non abbiamo mai avuto. In Champions League abbiamo fatto un percorso strepitoso, in campionato sappiamo di essere in ritardo ma ci sono ancora tante partite per recuperare. Chiaramente adesso le difficoltà aumenteranno, dovremo giocare partite importantissime e ho bisogno di tutti i giocatori per avere rotazioni più ampie.

Come sta Dumfries? Sembra che faccia molta fatica a muoversi in campo.

Chiaramente viene da cinque partite in un Mondiale, è ritrovato affaticato con un problema che sta risolvendo. Lui è un ragazzo molto generoso, che sta lavorando per tornare al top come ci aveva lasciato ma non è semplice. Ci sono giocatori che sono tornati in ottime condizioni, come abbiamo visto Lautaro Martinez in queste due partite che ha fatto, e altri come Dumfries che devono migliorare. Lo sa, si sta allenando nel migliore dei modi e tocca a me fare scelte su come e dove inserirlo.

Un commento su Skriniar.

Non so le sue sensazioni per il pubblico, però ha i tifosi vicini. Stasera ha iniziato in panchina, ma ha fatto sì che passassimo questo turno che non era scontato. Da tanti anni l’Inter passa il turno ai tempi supplementari, a questa competizione teniamo perché abbiamo vinto l’anno scorso.

Inzaghi, come giudica Spalletti che preferirebbe lo scudetto a due coppe?

Bisogna avere la fortuna di farli tutti e due. Mi viene in mente la serata dell’anno scorso all’Olimpico, magnifica. Ma anche stasera, davanti a quarantamila tifosi interisti… è un passaggio del turno che dedichiamo ai nostri tifosi.